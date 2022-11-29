Hukuk Ve Hukuk Fakülteleri Hakkında katılımcılar bilgilendirildi

KSÜ’de Üniversitelerde Hukuk Fakültelerinin Rolü ve Ksü Hukuk Fakültesinin Kurulması Konusunda Seminer Düzenlendi.

Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda Düzenlenen Seminerde Prof. Dr. Fikret Eren Konuşmacı Olarak Yer Alırken Emekli Avukat Abdulkadir Bayazıt İse Konuk Olarak Yer Aldı.

Konferansın Açılış Konuşmasını Kahramanmaraş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Arıkan Yaptı.

Ardından Prof. Dr. Fikret Eren Hukuk Ve Hukuk Fakülteleri Hakkında Dinleyenleri Bilgilendirdi.

Program Sonunda Aksu Haber’e Konuşan Prof. Dr. Fikret Eren Üniversitelerde Hukuk Fakültelerinin Her Açıdan Çok Büyük Bir Değer Olduğuna Dikkat Çekti.

Emekli Avukat Abdulkadir Bayazıt İSE Kahramanmaraş’ta Olmaktan Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirdi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek İse Verimli Bir Konferans Olduğunu Söyledi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım İse Çok Güzel Bir Program Olduğuna Dikkat Çekerek Kahraman Şehre Hukuk Fakültesi Kazandırmayı Amaçladıklarını İfade Etti