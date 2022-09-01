Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, fotoğraf sanatçısı Yasin Mortaş’ın eserlerinin yer aldığı “Küçük Öyküler” temalı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen açılışa sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürü Mesut Serdar’ın yanı sıra Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Kültür ve Turizm İl Müdürü Seydihan Küçükdağlı ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirilen programda kurdele kesimiyle serginin açılışı gerçekleştirildi. Birbirinden değerli eserlerin yer aldığı sergi, 30 Eylül tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Emeği Geçen Herkese Teşekkür Ediyorum

Serginin açılışında konuşan fotoğraf sanatçısı Yasin Mortaş, “Daha önce kelimeleri yontarak şiirler yazıyordum. Şimdi de ışığı yontarak oluşturduğum fotoğrafların yer aldığı serginin açılışını gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e ve sergimizin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.