Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 31 Ağustos Çarşamba günü “Küçük Öyküler” temalı kişisel fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluşacak. Fotoğraf sanatçısı Yasin Mortaş’ın eserlerinin yer alacağı kişisel fotoğraf sergisi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde saat 18.00’de ziyarete açılacak. 30 Eylül tarihine kadar devam edecek sergiyi sanatseverler ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 31 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek sergi açılışına tüm sanatseverlerin davetli olduğu belirtildi.