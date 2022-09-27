Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeni ticaret ve sanayi merkezi olacak Küçük Sanayi Sitesi’nin yeni yerleşkesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Toplamda bin 60 dönüm alan üzerine konumlanan yeni yerleşke, Yavuz Selim Mahallesi’ndeki eski yapılarda hizmet veren sanayi esnaflarına, modern iş merkezleri olacak. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince alana ulaşım sağlayacak yeni arterlerde zemin hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı. Bölgede zemin iyileştirmeleri gerçekleştirilen yeni arterlerde, asfalt çalışmalarının da kısa süre içinde başlaması hedefleniyor.

50 Milyon TL Yatırım

Toplamda 2 bin 500 iş merkezinin yer aldığı Küçük Sanayi Sitesi mevcut alanı arkasında inşa edilen yeni yerleşkede KASKİ koordinesindekialtyapı çalışmalarında sona gelindi. Bu çerçevede, yerleşkede yer alacak 85 kilometrelik içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları tamamlanıyor. Toplamda 10 bin yeni istihdamı sağlaması öngörülen Küçük Sanayi Sitesi’ne yapılacak toplam yatırım miktarı ise 50 Milyon TL’yi aşıyor.

Esnafa Yeni İş Merkezi, Vatandaşa Kaliteli Hizmet

Yeni yerleşkede taşınma süreçlerinin de başladığını ifade eden Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Müjdat Bayazıt, “Genişleme sahamız içerisinde bin 500 adet iş yeri yapılmaktadır. 850 adet işyeri arsasının kurasını çekip üyelerimize teslim ettik. Altyapımızın yapımı, 30 metre ve 40 metre genişliğindeki yollarımızın yapımını Büyükşehir Belediyemiz üstlenmiştir. Bu yolların kotlarına göre toprakların kaldırılması, taşınması, yerine dolgu malzemelerinin getirilip sıkıştırma ve kaplama işinin hemen hepsi tamamlanmıştır” dedi.

Başkan Güngör’e Hizmet Teşekkürü

Kooperatif Başkanı Bayazıt, “Yine Büyükşehir Belediyesi genişleme sahası haricinde 2 bin 500 işyerinin bulunduğu bin 60 dönümlük sahamızdan meydana gelen mevcut sitemizin ana arteri olan Mehmet Nuri Arıkan Caddesi’nin alt yapısının yenilenmesini tamamlamıştır. Atıksu, içme suyu ve yağmur suyu sistemleri de inşallah kısa süre içinde tamamlanmış olacaktır. Esnafımızın bu yeni yerleşkesinin hayata geçmesi, modern şartlarda hizmet vermesi bağlamında bize desteklerini esirgemeyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör'e ve tüm emeği geçen işçi kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.