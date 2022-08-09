9 hikâyeden oluşan "Hayal Dünyasında Bir Yer" adlı kitabını yayınlayarak büyük bir başarı ortaya koyan Sultan Nur Sarıaltun, İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman'a kitabını hediye etti.

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ise bu anlamlı ve değerli ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Küçük yaşta olmasına rağmen kitap yazmadaki gayretlerinden dolayı kızımız Sultan’ı cân-ı gönülden tebrik ediyorum.

Gelecekte de bu gayretlerinin artarak devam etmesini ve daha büyük başarılar elde etmesini diliyorum.” diye konuştu.