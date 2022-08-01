Şehirde farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Nostaljik Oyuncak Atölyesi etkinliğini çocuklarla buluşturdu. Tarihi Maraş Kalesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Üç seans şeklinde gerçekleştirilen etkinliğe, yaklaşık 200 kişi katılım sağladı. Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen programda çocuklar doyasıya eğlendi. Minikleri yalnız bırakmayan ebeveynleri de Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinliklerden duydukları memnuniyeti ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Birbirinden Eğlenceli ve Heyecanlı Sihirbaz Gösterileri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, etkinlikler kapsamında Sihirbaz Gösterisi’ni de vatandaşlarla buluşturdu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde üç seans şeklinde gerçekleştirilen etkinliğe çocukların yanı sıra ebeveynler de yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden eğlenceli ve heyecanlı sihirbaz gösterilerinin sahnelendiği etkinlik katılımcılardan tam not aldı. Katılımcılar, gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.