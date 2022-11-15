Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Kasım ayı etkinlikleri kapsamında; konferansları, yayınları ve kitaplarıyla sadece sınav dönemindeki gençlerin değil her yaştan insanın büyük bir beğeniyle takip ettiği Gri Koç olarak bilinen Eğitimci – Yazar Gökhan Müftüoğlu, 18 Kasım Cuma günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde öğrencilerle bir araya gelecek. ‘Griden Beyaza Başarı’ konulu seminer saat 15.00’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, etkinliğe sınav dönemindeki öğrenciler başta olmak üzere tüm gençler davet edildi.

Dursun Ali Tökel’le Yitiksöz Söyleşileri

Etkinlik takvimi kapsamında, 18 Kasım Cuma günü Yazar Dursun Ali Tökel’in katılımıyla Yitiksöz Söyleşileri gerçekleştirilecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenecek söyleşi, saat 19.00’da başlayacak. Edebi metinlerin ve Türk Edebiyatı’nın konuşulacağı etkinliğe tüm edebiyatseverler davet edildi.