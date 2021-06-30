2 bin yıllık sütun görenleri hayrete uğrattı! Üzerine çanak anten monte etmişler!
Bursa'da bulunan ve UNESCO geçici miras listesinde olan 2 bin yıllık desenli sütunun üzerine çanak anten monte edildi. Anteni gören vatandaşlar yetkililere durumu bildirdi.
KÜLTÜR-SANAT 30.06.2021, 18:11 30.06.2021, 18:14
İznik ilçesinde Lefke kapı mevkiinde bulunan 2 bin yıllık surların hemen dibinde bulunan desenli sütuna çanak anten monte edildi. Roma dönemi tarihi sütun taşın üzerinde çanak anteni gören yerli ve yabancı turistler manzara karşısında adeta şok oluyor.
VATANDAŞLAR DURUMU YETKİLİLERE BİLDİRDİ
UNESCO geçici miras listesinde bulunan ve UNESCO ana listesine girmesi an meselesi olan İznik'te bu durumu gören vatandaşlar durumu müze müdürlüğüne bildirdi.
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