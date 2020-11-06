Bir Medeniyet Mimarı: Sezai Karakoç etkinliği!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri, söyleşiyle devam ediyor. Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Etkinliklerimiz 6 Kasım Cuma (bugün), Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde devam edecek. Yazar Saadettin Acar’ın katılımıyla saat 19.00’da başlayacak “Bir Medeniyet Mimarı: Sezai Karakoç” söyleşisine tüm kültür sanat dostları davetlidir. Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek etkinlik Büyükşehir Belediyesi youtube hesabından canlı yayınlanacak” ifadeleri kullanıldı