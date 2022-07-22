Eskişehir'deki Yazılıkaya'da arkeolojik kazı çalışmaları başlayacak

Eskişehir'in Seyitgazi ve Han ilçeleri sınırındaki Yazılıkaya'da arkeolojik kazı çalışmaları, Doç. Dr. Yusuf Polat'ın başkanlığında sürdürülecek. Frig kültürüne dair pek çok konunun gizemini koruduğunu belirten Polat, elde edilecek verilerin bu kültürün karanlıkta kalan bölümünü aydınlatacağını söyledi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ), Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Polat başkanlığında gerçekleştirilecek kazı çalışmalarında elde edilecek verilerin Frig uygarlığa dair bilgiler sunacağını açıkladı.

Doç. Dr. Polat, 2017-2018 yıllarında Yazılıkaya/Midas Vadisi'nde Doç. Dr. Rahşan Tamsü Polat'ın başkanlığında, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Programı Komisyonu tarafından desteklenen arkeolojik yüzey araştırmaları ve belgeleme çalışmalarının bu sezon başlanacak çalışmaların altyapısının oluşturulduğunu söyledi.

Elde edilecek veriler Frig kültürünü aydınlatacak

Frig kültürüne dair pek çok konunun gizemini koruduğunu belirten Polat, şöyle devam etti:

"Bu gizemin nedenleri arasında, antik dönem yazılı kaynaklarında aktarılan Frigler ile ilgili bilgilerin az, bazı durumlarda da birbiriyle çelişen ifadeler içermesidir. Yazılı belgelerin az, mevcut yazıtların ise hem kısa hem de yazıtların büyük bir kısmının adak yazıtı karakterinde olması da önemli sebeplerden. Ayrıca Frig kültürünün yayılım gösterdiği alanlarda arkeolojik kazıların ve araştırmaların da azlığının bu kültüre ait bilgilerin sınırlı kalmasında rolü var. Bu alanda yeni kazılar sayesinde elde edilecek her türlü arkeolojik verinin, bu kültürün karanlıkta kalan bölümünü aydınlatacak potansiyeli mevcut."

Çalışmalar bu yıl içinde başlayacak

Doç. Dr. Polat, planlanan çalışmaların AÜ'nün desteklerinin yanı sıra kamu ve özel sektör temsilcileri, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile koordineli olarak yürütüleceğini umut ettiklerini vurguladı.

Kazı çalışmalarının bu yıl içinde başlaması planlanıyor.