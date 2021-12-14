Kahramanmaraşspor, Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek
Şehrimizi TFF 2.liginde temsil eden Kahramanmaraşspor, ligin 18.haftasında Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.
KÜLTÜR-SANAT 14.12.2021, 16:01 14.12.2021, 18:56
Teknik direktör değişikliğinin ardından ivme yakalamak isteyen Akdeniz Aslanları, lider Sakaryaspor maçından puan ve puanlar almak istiyor.
Kırmızı Beyazlılar Teknik Direktör Sinan Yücer idaresinde kendi tesislerinde çalışmalarına devam ederken neşeli oldukları gözlemlendi.
Teknik Direktör Sinan Yücer, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “tekrardan Kahramanmaraş’ta olmaktan dolayı mutluyum, inşallah elimizden geleni yapıp takımı ligde tutmak için son sürat çalışmalarımıza devam edip maçları kazanıp taraftarlarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştıralım” diye konuştu.
Takım Kaptanı Ramazan Övüç ve Mert Çakar ise Aksu Haber’e yaptıkları açıklamalarda şu ifadelere yer verdiler.
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