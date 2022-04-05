Kırk Yamada Kırk Maraş Şanlıurfa’da

Şanlıurfa Valiliği himayesinde gerçekleştirilen sergiye Şanlıurfalılar yoğun ilgi gösterdi. Serginin Kahramanmaraş’ın kültürünü ve kurtuluş dönemindeki sosyal hayatı yansıttığını dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, farklı şehirlerde de serginin yapılacağını bildirdi. Konuyla ilgili konuşan Başkan Okay, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Olgunlaşma Enstitüsü ile iş birliği içerisinde oluşturduğumuz Kırk Yamada Kırk Maraş sergimiz şehrimizin tanıtımına katkı sağlamaya devam ediyor. İlk olarak Bahtiyar Yokuşu’nda Kurtuluş Yürüyüşü ile birlikte başlayan sergi, daha sonra Üniversitemizde öğrenci kardeşlerimize sunulmuştu. Kahramanmaraş’ın kurtuluş yıllarında devam eden sosyal ve kültürel hayatı yansıtan sergi, Şanlıurfa Valiliği himayesinde Şanlıurfalılara da gösterildi. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Fuaye salonunda sergilenen eserlere, Şanlıurfalı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini öğrendik. Bu ilgi bizleri ayrıca memnun etmektedir. Şehrimizin tarihine, kültürüne katkı sağlama adına bu gibi çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bu çalışmamız farklı şehirlerde devam edecek. Kahramanmaraş’ın kurtuluş yıllarına dair izleri taşıyan bu güzel serginin şehrimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşünmekteyim. Kahramanmaraş tarihiyle ve kültürüyle muazzam bir şehirdir.”