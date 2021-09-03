KSÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Tamamlandı

KSÜ Avşar Yerleşkesi Atletizm Sahasında 1 Eylül 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen özel yetenek sınavında toplam 576 aday ter dökerken, 2’si milli sporcu 2’si engelli olmak üzere 142 bayan, 13’ü milli sporcu 10’u engelli olmak üzere 434 erkek aday sınava girdi. Adayların YKS, okul başarısı ve beden eğitimi mesleki uygulama sonuçları esas alınarak başarı sıralaması belirlendi.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 20 erkek, 20 bayan olmak üzere 40, Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. öğretime 20 erkek, 20 bayan olmak üzere 40 ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü II. öğretime 20 erkek, 20 bayan olmak üzere 40, toplamda 120 öğrenci alınacak. 40 kontenjanı bulunan Spor Yöneticiliği Bölümüne ise yerleştirmeler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı sonuçları üniversitemiz web sitesinde yayımlanacak. Aday öğrenciler sonuç listelerine üniversitemiz web adresi ksu.edu.tr üzerinden ulaşabilirler.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Özel Yetenek Sınavının şeffaf yöntemlerle çok titiz ve objektif kriterlerle yapıldığını belirterek, sınavların başarıları sıralamaktan ibaret olduğunu, tüm adayların büyük çaba gösterdiğini kontenjan kadar adayın ancak kabul edilebildiğini, sıralamaya giren ve giremeyen tüm katılımcı öğrencilere başarılar dilediğini belirtti