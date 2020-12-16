Maraşlı dizisi ne zaman başlıyor? - Maraşlı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Maraşlı ilk fragman izle
Kahramanmaraşlıların sabırsızlıkla beklediği ve ATV'nin yeni dizilerinden biri olan Maraşlı'dan ilk fragman yayımlandı. Bir kabadayı hikayesinin anlatılacağı dizi ile ilgili en çok merak edilen konusu ve oyuncularına dair bilgileri bir araya getirdik. Peki Maraşlı dizisi ne zaman başlıyor? Detayları haberimizde...
Maraşlı dizisi için geri sayım başladı. Gün itibariyle ilk fragmanı yayınlanan dizi ile ilgili merak edilenleri derledik!
MARAŞLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Atv’de pazartesi akşamları yayınlanması beklenen Maraşlı dizisinin bugün afiş çekimleri yapıldı. Dizinin Ocak ayında başlaması bekleniyor.
MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Dizide “Maraşlı” lakaplı bir korumanın hayat hikayesi anlatılacak .
Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz ‘Maraşlı’, Alina Boz ise ‘Mahur' karakterine hayat veriyor.
Maraşlı’nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar rol alıyor.
MARAŞLI 1. BÖLÜM FRAGMANI
"Cennetin kapısında sandım kendimi; içeri gireyim dedim.— atv (@atvcomtr) December 16, 2020
Meğerse cehenneme girmişim..."
Yeni Dizi | Maraşlı yakında atv'de! #Maraşlı @Marasliatv pic.twitter.com/0Oo4wqSWb6
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