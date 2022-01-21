Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındı

Ünlü oyuncudan kötü haber.

Oyuncu Sermiyan Midyat, bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya Erhaç Havaalanı'na geldi.

GÖZALTINA ALINDI

Hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen oyuncu, kendisini uçaktan alan polisler tarafından adliyeye götürüldü.