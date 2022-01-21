Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındı
Oyuncu Sermiyan Midyat, tiyatro gösterisi için geldiği Malatya Erhaç Havaalanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
KÜLTÜR-SANAT 21.01.2022, 13:10
Ünlü oyuncudan kötü haber.
Oyuncu Sermiyan Midyat, bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya Erhaç Havaalanı'na geldi.
GÖZALTINA ALINDI
Hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen oyuncu, kendisini uçaktan alan polisler tarafından adliyeye götürüldü.
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