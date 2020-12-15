Sadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi!

Hızlı ve Öfkeli, başlangıçta modifiyeli arabalarla sokak yarışı yapanların konu alındığı basit bir hırsız polis hikayesi gibi başlamıştı. Devasa bir şekilde büyüyerek devam eden Hızlı ve Öfkeli serisinin arka planı da en az filmler kadar devasa ve görkemli.

KÜLTÜR-SANAT 15.12.2020, 14:48 15.12.2020, 14:56

Hızlı ve Öfkeli serisi 2001 yılında başrollerini Paul Walker, Vin Diesel ve Michelle Rodriguez’in paylaştığı bir polisiye aksiyon olarak karşımıza çıktı. Yıllar ilerledikçe serinin yeni filmleri daha da büyüdü. Aksiyonun dozu arttıkça filmin maliyeti de bir o kadar arttı.

HIZLI VE ÖFKELİ SERİSİNİN BİTMEYEN BAŞARISI

Hızlı ve Öfkeli, yakaladığı başarı ile birlikte zaman içerisinde bambaşka bir yapım haline geldi. Serideki her şey giderek daha da gösterişli bir versiyonla değiştirildi.

Serinin ön plana çıkan en büyük değişimi nefes kesen aksiyon dolu sahneleri için özenli çalışmaları oldu. Son model, modifiyeli araçlarla birbirinden tehlikeli sahnelere yer verilen Hızlı ve Öfkeli serisinde yer alan sahnelerden biri 25 milyon dolara mal olmuş. Hızlı ve Öfkeli serisinin beşinci filmden yer alan bu sahnenin arka planıyla ilgili yeni bir video yayınlandı.

Hızlı ve Öfkeli Filminde 25 Milyon Dolara Çekilen Sahne

FAST FİVE’IN 25 MİLYON DOLARLIK SAHNESİ

Fast Five'da kullanılan modeller de genellikle dublör araçlar olmuştu. Brezilya'da Rio de Jenerio sokaklarında banka kasasını Charger'lara takıp gezdikleri bu yapımdaki en ikonik sahnelerden biri de tren soygunuydu. İlk 3 filmin teknik danışmanı Craig Lieberman, sahnenin detaylarını açıkladı.

Meşhur tren sahnesinde Dominic Toretto ve arkadaşları, modifiyeli kamyonlarını kullanarak egzotik araçları çalıyordu. Bu sahnenin çekilebilmesi için ekibin 550 metrelik tren yolu ve bir tren alması gerekmişti. CGI, yeşil perde ve gerçek aksiyonun birleşimi olan sahne Atlanta, Kaliforniya ve Arizona'ya yayılan çekimleriyle toplamda 25 milyon dolara mal oldu. Beş replika Dodge Charger'dan yalnıza 3'ü bu sahneleri tamamlayabildi.

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Hızlı ve Öfkeli serisi artık devasa bir seri ve kendi yan filmleri de bulunuyor. En çok para kazanan serilerden biri olan Hızlı ve Öfkeli dünyasına iki yeni film daha katılacak. Daha önce birkaç kez ertelenen Fast 9 da 28 Mayıs 2021'de vizyonda olacak. 

(Webtekno)

#Hızlı ve Öfkeli #Fast Five #Dominic Toretto
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