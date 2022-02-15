Sanatçı Arif Şentürk vefat etti

Pazar günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta sanatçı Arif Şentürk, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Akşam saatlerinde kalbi duran Şentürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yarın toprağa verilecek

Şentürk’ün cenaze namazı yarın ikindi vaktinde Zeytinburnu Seyyid Nizam Camii'nde kılınacak.

"Deryalar", "Ramize" ve "Safiye" adlı türkülerle tanınan Şentürk, son röportajında 2. Dünya Savaşı sonrası Makedonya'dan Türkiye'ye gelişini, çocukluğunu, türkülere olan sevdasını ve sanat yolculuğunu anlatmıştı.