Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu hayatını kaybetti
Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe evlat acısıyla yıkıldı. Altınmeşe'nin 42 yaşındaki büyük oğlu Ali Murat Altınmeşe, Mersin'de kaldığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.
Usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin acı günü. Altınmeşe'nin oyuncu olan oğullarından Ali Murat Altunmeşe genç yaşta hayata veda etti. Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu.
Edinilen bilgiye göre, bir program için Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Altınmeşe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ali Murat Altunmeşe'nin yer aldığı bazı filmler: Ali Baba ve 7 Cüceler 2015, Bir Don Juan Öldürmek 2014, son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
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