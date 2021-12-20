Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti

Türk sinema dizi ve tiyatro oyuncusu, aynı zamanda seslendirme sanatçısı Sezai Aydın bir süredir koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş seslendirmeleriyle ün kazanan usta oyuncu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

EŞİNİ GEÇEN AY KAYBETMİŞTİ

Sezai Aydın'ın psikolog ve aynı zamanda kadın hakları savunucusu olan eşi Fatma Çiğdem Aydın ise Kasım ayında kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmişti.