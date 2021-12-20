Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti
Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Sezai Aydın, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
KÜLTÜR-SANAT 20.12.2021, 16:56 20.12.2021, 16:59
Türk sinema dizi ve tiyatro oyuncusu, aynı zamanda seslendirme sanatçısı Sezai Aydın bir süredir koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.
KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ
John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş seslendirmeleriyle ün kazanan usta oyuncu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
EŞİNİ GEÇEN AY KAYBETMİŞTİ
Sezai Aydın'ın psikolog ve aynı zamanda kadın hakları savunucusu olan eşi Fatma Çiğdem Aydın ise Kasım ayında kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmişti.
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