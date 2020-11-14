‘Ziyafet Sofrası’ Sahnelendi
Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen Ziyafet Sofrası adlı tiyatro oyununa beğeni topladı.
KÜLTÜR-SANAT 14.11.2020, 15:21 14.11.2020, 15:25
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde‘Ziyafet Sofrası’ adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluştu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Ayşe Şahinboy’un uyarladığı, Osman Doğan’ın yönettiği ‘Ziyafet Sofrası’ adlı tiyatro oyunu sanatseverler tarafından beğeni topladı. Gösterimin ardından Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanı Duran Doğan günün anısına oyunculara hediye takdim etti. Yönetmen Osman Doğan ise Kahramanmaraş’ta bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti
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