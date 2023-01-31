Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 2022 yılında turizmde rekor kırdık

2022'de turizmde yüzler güldü...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen seyahat yasağı, turizm bölgelerinde ekonomik buhran yarattı.

Yasakların kalkmasıyla Türkiye'ye adeta yabancı turist akını gerçekleşti.

Dünyada en çok turist ağırlayan üçüncü ülke konumuna ulaşan Türkiye, turizmde önemli bir başarıya imza attı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2022 yılı turizm verilerini açıkladı.

2022 yılında rekor kırıldı

Mehmet Nuri Ersoy, 2022 yılı turizm gelirinde rekor kırıldığını belirterek 46 milyar 284 milyon 907 bin dolar gelir elde edildiğini açıkladı.

Bakan Ersoy, verilere ilişkin şöyle konuştu:

Toplam ve kişi başı gecelik gelirlerde Cumhuriyet tarihi rekorları kırıldı. 2022 yılında 87,5 dolar kişi başı gecelik geliri elde edildi. Bu rakamı 2023 yılında 95 dolara, 2028 yılında 118 dolara çekeceğiz.

2023 yılında hedef 56 milyar dolar

Bakan Ersoy konuşmasında, 2023 yılı turizm hedefini de paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

2022'de rekor gelir elde ettik. Turizmde pandemi sonrası en iyi performans gösteren ülke olduk. 2023 yılında hedefimiz 60 milyon turist, 2028 yılında 90 milyon turist. 2023 yılında turizmde 56 milyar dolar, 2028 yılında 100 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz.2028'de hedef 100 milyar dolar.

"Hollywood yapımı ortak dizi ve film projelerini hayata geçireceğiz"

Dizi ve film sektörüne yönelik önemli yatırımların artacağını belirten Mehmet Nuri Ersoy, "2023 yılında Hollywood yapımı ortak dizi ve film projelerini hayata geçireceğiz. Bu filmler global platformlarda yayınlanacak. Yoğun bir izleyici bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Turizmi 81 vilayete yayacağız"

Mehmet Nuri Ersoy konuşmasında, "Turizmi 81 vilayete yayacağız." mesajı verdi.