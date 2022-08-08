İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama" suçu ile ilgili yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde Küçükçekmece ilçesi Cennet Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerine denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında yuvarlak masa etrafında bulunan 6 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Ekipler şahısların kumar oynadıkları iskambil kâğıtları ve 60 lira paraya el koydu.

Yakalanan 6 şahıs hakkında bin 819 olmak üzere toplam 10 bin 914 lira para cezası kesildi. İş yeri sorumlusu A.O. isimli şahıs hakkında “Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, işyerinin faaliyetlerine son verilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.