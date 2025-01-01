Onikişubat ilçesinde yer alan ve şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre yakınlıkta bulunan Kumaşır Gölü, geçmiş yıllarda şehir dışından çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bölgelerden biriydi.

Malik Ejder Türbesi civarında yer alan Kumaşır Gölünün düzenlenerek kent ve ülke turizmine kazandırılması isteniyor.

2009 yılında Kahramanmaraş Çevre ve Kültür Derneği ile Tarım Doğa Kültür ve Çevre Derneği Tarafından Başlatılan Kumaşır Gölü Bizim Gölümüzdür Projesi, Avrupa Birliği'nden 10 Bin Avro Hibe Kazanmıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kumaşır Mahallesi Muhtarı Serdar Karakulak eşsiz bir güzelliği bulunan bu alanla ilgili verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini belirterek buranın hem turizm hem de yaban hayatı açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.