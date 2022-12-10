Yangın, akşam saatlerinde Alpu mahallesinde bulunan bir restoranda çıktı. Yangını fark eden vatandaşın ihbarı ile yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde müşterisini pompalı tüfekle vuran restoranda gerçekleşti. Siyah plakasız araç ile restorana gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler restoranı yakarak ateşe verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri 3 saatlik çalışmanın ardından yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.