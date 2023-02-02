Arıların iklim değişikliğine adapte olmak için yeterli süresinin olmadığını dile getiren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Yeninar, şu bilgileri paylaştı:

"Arılar ya iklim değişikliğine adapte olacak ya da ölecek. Bal arısı bizlerin bakım, besleme ve yönetimi altında. Bizim bu iklim değişimine hazırlıklı olmamız lazım. Arımızın yaşamını kolaylaştırmak için arıcılık pratiklerimizi değiştirmemiz lazım. Geleneksel yöntemlerin artık arı ölümleri üzerine çok büyük etkisi var. Geleneksel yöntemle yapılan arıcılık yöntemleri başarılı olsaydı zaten bu arılar ölmezdi. Dolayısıyla arıların ölüm nedenlerinin ve iklimin buna etkisinin bilinmesi gerekiyor. Öncelikli olarak eski bakım, besleme, mücadele, üretim gibi tekniklerin hepsini güncellememiz gerekiyor. Bir yıl önce yaptığımız ve doğru olan şey, bir yıl sonra doğru olmayabiliyor. Arıları yaşatabilmek için değişen şartlara çok kıvrak ve çok hızlı reaksiyon vermemiz gerekiyor."