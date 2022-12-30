Son günlerde artan şikayetler üzerine denetimlerini sıklaştıran Elbistan Belediyesi zabıta ekipleri tarihi geçmiş ürün ile reyon ve kasa fiyatı tutmayan marketlere cezai işlem uyguladı.

Ekiplerin denetimlerinde birçok markette tarihi geçmiş ürün bulunurken, bazı marketlerde ise halk günü adı altında indirim yaptıklarını öne sürüp indirim yapmadıkları belirlendi.

Ele geçirilen tarihi geçmiş ürünler Tarım ve Orman bakanlığına rapor edilirken, reyon ve kasa fiyatı tutmayan işletmelere de ceza yazıldı.

Halka alışverişlerde son kullanma tarihi ile halk günü adı altında yapılan düzene karşı dikkatli olunmasını tavsiye eden Zabıta Müdürü Oktay Ölker sözlerine şöyle devam etti:

“Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak ilçemiz genelinde bulunan zincir marketler başta olmak üzere yerel esnaflarımız da dahil yapmış olduğumuz kontrollerimizde birçok üründe son kullanma tarihi geçmiş ürünlere rastladık. Bazı marketlerimizde yapmış olduğumuz kontrollerde halk günü adı altında düzenlediği ve sözde indirim yaptığı diyerekten vatandaşı aldatıcı yönde kampanyalar düzenlendiği tespit edilmiştir. Bu işletmeler hakkında il ticaret müdürlüğü ve rekabet kurulu aracılığıyla gerekli yasal işlemleri başlatacağız. Son kullanma tarihi geçmişi olan ürünleri ilçe tarım müdürlüğümüz ekipleriyle beraber cezai işlem uygulayacağız. Hepsinde imha yönünde gereğini takibini yapacağız. Tüm bu çalışmalarımızı aralıksız olarak devam ettireceğiz. Kurmuş olduğumuz sivil bir ekibimiz var. Marketleri müşteri gibi dolaşarak belirledikleri olumsuzlukları ekiplerimize ve diğer kurumlara bildirerek gerekli çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konu hakkında özellikle aldıkları ürünlerin son kullanma tarihlerini önem arz etmektedir, kontrol etmeleri, fiyat ve kasa farkı varsa fişlerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu konuda lütfen vatandaşlarımız gerekli hassasiyeti göstersin. Bu şekilde vatandaşları aldatıcı yönde reklam yapan, kampanya düzenleyen firmalara da gerekli en ağır şekilde cezai işlemi uygulaması yönünde takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.