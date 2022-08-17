Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin örnek hizmeti Gezici Kütüphane, yüzleri güldürmeye devam ediyor. Kitaba ulaşmakta zorluk yaşayan öğrencilerle buluşan Gezici Kütüphane, bu kez Malik Ejder Mahallesi Demirkollar Camii’nde eğitim gören Kur’an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Gönüllülerin de katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, 6 – 15 yaş aralığındaki 300’e yakın öğrenciyle birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi, oyunlar oynandı. Katılımcılara çeşitli ikramlarda da bulunulan etkinlikte çocuklar kitaplarla buluşurken Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ifade etti.