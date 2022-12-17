İş İnsanı İbrahim Koç Daha Önce Okuduğu, Öğretmenliğini Ve İdareciliğini Yaptığı Okulda Önemli Bir Projeye İmza Attı.

Temel Atma Töreni Kur’anı Kerim Tilavetiyle Başladı.

Törende Açılış Konuşmaları Gerçekleştirildi.

Açılış Konuşmalarının Ardından Temel Atma İçin Kent Protokolü Ve Misafirler Tarafından Düğmeye Basıldı.

Temel Atma Törenine İş İnsanı İbrahim Koç’un Yanı Sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Aksu Tv Genel Müdürü Cüneyt Beyit, Siyasi Parti Temsilcileri Ve Vatandaşlar Katıldı.