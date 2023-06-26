Kırmızı et tüketiminde bunlara dikkat!

Türkiye’de et ağırlıklı beslenmenin yaygın olduğu şüphesiz. Dünya Sağlık Örgütü, son yıllarda haftada 500 gramdan fazla et tüketmenin sağlığa olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekiyor. Dünya Kanser Araştırma Derneği de özellikle sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş etleri kanserojen özellikler taşıdığı konusunda uyarıyor. Öte yandan, etin kaliteli bir protein olduğu biliniyor. Ancak etin her gün tüketimin sakıncalı olduğu da belirtiliyor. Bu nedenle toplam haftalık tüketilmesi gereken et miktarının dengeli şekilde günlere ayrılması gerekir. Böylece hem doğru beslenme gereği olan protein alımına katkı sağlanır, hem de fazla et tüketiminin yaratabileceği sağlık sorunlarının da önüne geçilmiş olunur. Herhangi bir sağlık sorunu olmasa da aşırı et tüketimi sakıncalı. Et tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler…



1. Et sindirimi zorlaştırır

Fazla et tüketimi en çok sindirim sistemine etki eder ve midede bir takım rahatsızlıkların yaşanmasına neden olabilir. Güç parçalanan bir besin olduğu için vücut sindirirken zorlanır. Dolayısıyla fazla tüketildiğinde midede ağrı, kramp, bağırsaklarda gaz, şişkinlik gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bunları azaltabilmek için tüketim miktarının yanında pişirme tekniklerine de dikkat etmek gerekir. Kavurma ve kızartma gibi sindirimi zor yöntemler yerine, haşlama ve ızgaranın tercih edilmesi oluşabilecek problemleri bir nebze de olsa önler.

2. Et yediğinizde daha çok su içmeyi asla unutmayın

Hızlı ve çok miktarda et tüketimi, bağırsak alışkanlığı üzerinde de değişim yaratarak kabızlık sorununu ortaya çıkarabilir. Bunu önlemek için etle birlikte mutlaka salata ve sebze gibi lif içeriği yüksek gıdalara yer vermek gerekir. Ayrıca gün içindeki sıvı tüketiminin de mümkün olduğunca artırılması önem taşır.

3. Fazla yağ safra kesesini rahatsız eder

Et tüketimi beraberinde yağ tüketimini de getirir. Diğer yemeklerle birlikte etteki yağ da miktarın artmasına yol açar. Bu safra kesesi ve pankreas üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Özellikle safra kesesinde taş ya da çamur olanların şikâyetleri artar. Dolayısıyla çok yağlı bir yemek yedikten sonra bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi rahatsızlıkları olan kişilerin mutlaka doktora başvurması gerekir. Bu kişilerin safra keselerinde bir problem olup olmadığının araştırılması çok önemli.

4. Böbrek taşları artabilir

Fazla et tüketimiyle birlikte ürik asit miktarı da yükselebilir. Buna bağlı olarak, gut hastalığı olan kişilerin eklemlerinde ağrılar başlayabilir. Böbrek taşı problemi olanlarda da ürik asit yükselmesine bağlı taş miktarında artış yaşanabilir. Özellikle, gut hastalığı olan ve böbreklerinde taş bulunan kişilerin çok daha fazla dikkat etmeleri gerekir.

5. Kolesterolü fırlatır

Etle birlikte yağlı gıda tüketiminin abartıya kaçılmasının yaratabileceği zararlardan biri de kolesterol yüksekliği. Kan kolesterol değerlerinin yükselmesi özellikle kalp damar hastalığı olanlar için risk oluşturabilir. Dolayısıyla yüksek tansiyon, diyabet ve kalp hastalığı olanlar muhtemel sorunların önüne geçmek için günde 100 gramdan fazla et tüketmemeli.

Et tüketmenin kuralları

Yaratabileceği etkiyi azaltmak için eti mutlaka sebze ve meyve ile birlikte yiyin.

Kabızlık yaşamamak için günde 8-10 bardak su için.

Sindirimi kolaylaştırmak ve hazım problemlerini en aza indirmek için eti iyice çiğneyin.

Gün içinde mümkün olduğunca hareket ederek sindirim sisteminize yardımcı olun.

Tükettiğiniz etin mümkün olduğunca yağsız olmasına dikkat edin.

Izgara ya da haşlama yöntemiyle pişirilmiş eti tercih edin.

Sindirimi daha da zorlaştıracağı için yatmadan 4 saat öncesinde et tüketmemeye çalışın.

Etle birlikte kalorisi yüksek içerecekler içmeyin.