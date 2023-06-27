Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan diyetisyen halime demirciler, İdrak edilecek Kurban Bayramı’nda et tüketimi ile ilgili vatandaşları uyardı.

Konuşmasının devamında demirciler, et tüketimi sonrası bitki çaylarının vücudu rahatlatacağını söyledi.