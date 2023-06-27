Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan diyetisyen halime demirciler, İdrak edilecek Kurban Bayramı’nda et tüketimi ile ilgili vatandaşları uyardı.
Konuşmasının devamında demirciler, et tüketimi sonrası bitki çaylarının vücudu rahatlatacağını söyledi.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan diyetisyen halime demirciler, İdrak edilecek Kurban Bayramı’nda et tüketimi ile ilgili vatandaşları uyardı.
Konuşmasının devamında demirciler, et tüketimi sonrası bitki çaylarının vücudu rahatlatacağını söyledi.
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