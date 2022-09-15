AK Parti'nin ekonomi, sanayi, üretim, toplumsal yapı ve eğitim gibi her alanda "güçlü bir Türkiye" idealiyle hareket ettiğini vurgulayan Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle inancımız olduğu için İHA ve SİHA'ları üretebiliyoruz. Böyle bir hedefimiz olduğu için Akdeniz'de Mavi Vatan'ın peşinden koşuyoruz. Böyle bir hedefimiz olduğu için burada konuşuyoruz. Abdülhamit Han gemisi şu anda Doğu Akdeniz'de doğalgaz arıyor. Eğer bir hedefiniz yoksa Abdülhamid Han gemisini sefere çıkaramazsınız. Eğer bir hedefiniz yoksa böyle yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurma hedefiniz yoksa NATO'nun salonlarına gider Finlandiya ve İsveç'e haddini bildiremezsiniz. NATO size ne diyorsa orada durursunuz. Eğer yeniden güçlü bir Türkiye hedefiniz yoksa Yunan orada her türlü şımarıklığı yapar, siz de 'Acaba NATO izin verecek mi? Amerika izin verecek mi?' diye ona bakarsınız. Eğer yeniden güçlü bir Türkiye hedefiniz yoksa Türkiye'nin savunma sanayinde yüzde 80'lere varan yerlilik ve millilik içerisinde büyük bir mücadele vermenin önünü açamazsınız. Biz Osmanlı ve Selçuklu'nun torunları olarak yeniden güçlü bir Türkiye olacağız."

AK Parti'nin hedefleri olan bir parti olduğunu ancak diğer partilerde böyle bir kaygı görmediğini anlatan Kurtulmuş, muhalefetin henüz adaylarını bile belirleyemediklerini dile getirdi.

6'lı masanın bir belirsizlik içerisinde olduğunu ve HDP ile seçim ittifakı yapıp yapamadığını bile açıklayamadığını ifade eden Kurtulmuş, "Son 20 yıldır muhalefet iktidarda olsaydı bu millet halen gavurdan neyi alabiliriz, SİHA mı alırız? Bize verirler mi vermezler mi diye kapılarında beklerdi. Türkiye bu istikamette Allah'ın izniyle güçlü bir şekilde yürüyor. Zaman zaman F-35 ile S 400 tartışmaları dinliyoruz. İçeriden dışarıdan herkes bu konuya bir şekilde taraf oluyor. Arkadaşlar mesele ne F-35 meselesidir ne de S-400 meselesidir. Elin oğlu biliyor ki Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yürüyüşünü devam ettirirse Allah'ın izniyle yakında kendi savaş uçağını yapacak, yakında kendi hava savunma sistemini de kuracaktır. Allah, hedeflediğimiz yeniden güçlü bir Türkiye hedefindeki bu hedeflediklerimizi gerçekleştirmeyi nasip etsin." dedi.