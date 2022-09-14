Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi temaslarda bulunmak üzere şehre gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’u makamında ağırladı. Havalimanındaki karşılama sonrası Valilik programının ardından gerçekleştirilen ziyarette; Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Cihat Sezal, Habibe Öçal, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve teşkilat mensupları da yer aldı. Hatıra defterini imzalamasının ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a hediye takdim eden ve İstiklal Madalyası ile ilgili bilgiler aktarılan Başkan Güngör, şehirdeki yatırımlar ve projeleri içeren “2019’dan 2022’ye Kahramanmaraş” başlıklı sunumu gerçekleştirdi.

Yatırımların Anahtarı: “Sürdürülebilirlik”

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan tevarüs eden ve partimizin programı haline gelen en önemli ilkemiz sürdürülebilir mali yapı, insan kaynakları ve proje yönetimidir. Oluşturduğumuz sürdürülebilir mali yapı çerçevesinde hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve projelerle ilgili AK Parti’mizin Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a sunum gerçekleştirdik. Kendilerine nazik ziyaretleri için yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başarılı İşlere İmza Atılıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş gerçekleştirdiği ziyaret sonrası, “Sütçü İmam’ın hatırasının yaşadığı aziz Kahramanmaraş’ta başarılı işlere imza atılıyor. Emek ve gayretleriyle şehre önemli hizmetler üreten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü ve tüm ekip arkadaşlarını tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun diyoruz, misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz” açıklamalarında bulundu.