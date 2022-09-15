Bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal kent genelinde faaliyet gösteren STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Sivil Toplum Kuruluşları buluşması toplantısının açılış konuşmasını AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel yaptı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığınca Ramada Otelde düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları buluşması’nda bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş dünyanın bir ekonomik türbülansta olduğunu ifade ederek türkiye’nin bu süreci en kolay atlatacak olan ülkelerden olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Türkiye’nin bölgesindeki ve dünyadaki bütün olaylarda aktif ve çözüm üreten bir ülke olduğuna dikkat çekerek muhalefetin 6 partiye rağmen çok fazla ilerleme kaydedemediklerinin görüldüğünün altını çizdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş'a, AK Parti MKYK üyesi Ahmet Fethan Baykoç, AK Parti İstanbul Milletvekilli Hasan Turan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal, Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, İl Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İlçe Belediye Başkanları ve AK Kadrolar eşlik etti.