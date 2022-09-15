Okul bahçesindeki programa Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Burak Binboğa, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Asef Arslan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Merkez Fatih İlkokulu Müdürü Halil Akpınar, şu ifadelere yer verdi:

“İlköğretim haftası nedeniyle tüm çocuklarımıza sağlıklı başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Ülkemizin kalkınmasının temeli ilköğretimdir. Çağdaş uygarlık düzeyine erişmek, bilgiyle olur. Bize yaşam boyu gerekli olacak bilgi ve becerilerin temeli ise okulda atılmaktadır. Okul insanın yetiştirdiği yerdir” dedi.

Konuşmaların ardından 2-C sınıfı öğrencisi Meryem Nur Kaya, 3-B sınıfı öğrencisi Rüya Ertekin, 4-A sınıfı öğrencileri Hüsne Yıldırım ve Esma Polat, 4-C sınıfı öğrencisi Mustafa Arslan, 2-B sınıfı öğrencisi Hüda Nur Bozdoğan birer şiir okudular.

Daha sonra 2-A sınıfı Özgürlük ve 3-C sınıfı ise Hayat Bayram Olsa isimli gösterilerini sundu. 4-B sınıfı ise müzikli dans gösterisi yaptı.

Sanatçı Fatih Talşık ve Aynur Bolat mini bir konser vererek öğrencileri eğlendirdi.