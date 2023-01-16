Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in batısı, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneyi ile Gaziantep'in ve Kilis'in batı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların; kuvvetli, Adana'nın güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan, açık ara bir farkla Cumhurbaşkanı olmalıdır
"17 Ocak Salı ile 20 Ocak Cuma arası yurdumuza Libya ve Mısır'dan ılık hava geliyor. Lodosla birlikte sıcaklıklar artıyor.