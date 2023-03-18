Depremlerin ardından hizmet veremeyen kütüphanelerin yeniden faaliyete geçirilmesi amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile ilgili kurumlarca çalışma yürütüldü.

Çalışmaların ardından Andırın, Çağlayancerit, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde bulunan 12 kütüphane, öğrencilerin ders çalışması için düzenlendi.

Üniversite adayı öğrenciler, Mevlana İdris Millet Konağı, Helete, Şehit Çolak Durdu, Rasim Özdenören, Cemile Akkoyun, Cahit Zarifoğlu, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Süleyman Çelebi, Necip Fazıl Kısakürek, Turgut Reis, Arslanbey ve Çağlayancerit halk kütüphanelerinde sınavlara hazırlanabilecek.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki kütüphanede ders çalışan öğrenciler depremden dolayı evlerinin yıkıldığını belirterek, "Çadırda ders çalışmak çok zordu. Kütüphanelerin açılmasıyla ders çalışmaya başladık. Bu imkan çok iyi oldu" ifadesini kullandı.