Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Afşin, Elbistan ve Nurhak’ta bir dizi yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Elbistan’da Büyükyapalak ve Demircilik mahallelerinde, Afşin’de ise Kangal mahallesinde kilit parke uygulamaları devam ediyor. Çalışmalarla Afşin ve Elbistan’a toplamda 40 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırılacak. Nurhak ilçesinde ise Biçin Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 6 kilometre uzunluğundaki arterde asfalt yama uygulaması sürüyor. Mahalleye ulaşım sağlayan yoldaki deforme alanlar iyileştirilerek ulaşım konforu ve güvenliği artırılacak.

Tüm Personelimizle Sahadayız

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehrimizin kuzey ilçeleri olarak adlandırılan Afşin, Elbistan, Nurhak ve Ekinözü’nde ulaşım ağımızı güçlendirmek için yol bakım ve onarım çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Tüm personelimizde sahadayız. Sezon boyunca gerçekleştirdiğimiz yoğun çalışmalarla ilçelerimizin kilit parke, asfalt ve yama ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşıladık. Sorumluluk sahamızdaki yolların standardını artırmak için Başkanımız Hayrettin Güngör’ün talimatları doğrultusunda çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.