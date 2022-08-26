Aliyev, Twitter hesabından, "Bugün 26 Ağustos'ta biz Azerbaycanlılar, Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrinde konuşlandırıldı. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Bu vesileyle tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın! Yaşasın Azerbaycan!" paylaşımında bulundu.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği, geçici olarak Rus unsurların kontrolüne verilen, Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı "Laçın koridoru" diye bilinen güzergahtan hem Rus birlikleri hem de Ermeni nüfus ayrıldı ve bu bölge, Bakü yönetiminin kontrolüne geçti.

10 Kasım 2020 bildirisine göre, Azerbaycan 3 yıl içinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı ve Laçın şehrinin dışından geçen yeni yol inşa edecekti. Azerbaycan, 32 kilometrelik bu yolu planlanandan erken tamamladı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, Ermenistan'a gidiş gelişler için yeni yolu kullanacak. Yeni yolun güvenliğini Rus unsurlar sağlayacak.

Laçın ve köyleri 1992'de Ermeni ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olarak gördüğünü açıklamıştı.

Azerbaycan ordusu kontrol altına aldığı Laçın'da bayrak dalgalandırdı

Azerbaycan askerleri, kontrol altına aldıkları Laçın kent merkezine bayrak dikti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şehre giren askerlerin komutanı, bayrak asılan binanın önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, "Sayın Başkomutanım, emrinize binaen Azerbaycan ordusu Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerini tam kontrol altına aldı. Laçın kent merkezinde Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan." ifadelerini kullandı.