Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?

GENEL 03.07.2020, 21:11
Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?
1/20

Türk mutfağının pizzası olarak bilinen ve hem yabancı turistlerin hem de yerli halkın vazgeçemediği lahmacun her yörede farklı malzeme ile yapılıyor.