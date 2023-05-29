Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter'dan tebrik mesajı paylaşarak, "Yeniden seçilmesi vesilesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Halklarımızın faydasına çalışmaya devam etmemizi, uydu, nükleer tıp ve madencilik alanlarında işbirliğinin pekiştirilmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez de Twitter hesabındaki paylaşımında, "Seçim zaferi ve yeni dönemi nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan'ı ve demokratik görevini yerine getiren Türk halkını tebrik ederiz." mesajına yer verdi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabından Erdoğan'ı tebrik ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesi vesilesiyle Recep Tayyip Erdoğan'ı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Kendisine görevinde başarılar diliyor ve iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarını ilerletmeye devam etme isteğimizi yineliyoruz." dedi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise Twitter hesabındaki mesajında, iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaparak, "Pazar günü yapılan seçimlerin ardından Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, yeniden seçilmesinden dolayı en içten tebriklerimizi iletiyoruz. Küba'nın, Türkiye ile dostluk ve işbirliği bağlarını güçlendirme isteğini teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de sosyal medya hesabından Erdoğan'ı kutlayarak, "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti halkının demokratik iradesini ve yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Kendisine görevinde başarılar diliyor, dostluk bağlarımızı ve işbirliğimizi teyit ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de sosyal medya hesabından Erdoğan'ı kutlayarak, "Türkiye'de ikinci tur seçimlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Demokrasi bayramı, kardeş Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferiyle ve yeniden seçilmesiyle sonuçlandı. Kendisini ve halkını tebrik ediyoruz, dünya adım adım çok kutuplu bir yapı inşa ediyor." görüşünü paylaştı.

Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Twitter hesabından, iki ulusun faydası için müşterek çalışmaya devam etme temennisinde bulunarak, "Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçen, barışçıl ve demokratik şekilde iradesini ortaya koyan Türk halkını kutluyoruz." dedi.

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, sosyal medya hesabındaki tebrik mesajında, "Türkiye'deki demokratik seçimleri tekrardan kazandığı için Recep Tayyip Erdoğan'a en içten tebriklerimi sunuyorum. Ülkelerimiz arasındaki müreffeh ilişkilerin, gösterilen yolda sıkı şekilde devam edeceğini görüyorum." ifadesini kullandı.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, Twitter hesabından Erdoğan'ı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kutlayarak, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarının güçlendirilmesi hedefine işaret etti.

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