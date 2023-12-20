İstanbul Esenyurt'ta tek başına yaşayan ve bir fırında çalışan 21 yaşındaki T.Ç., hayatının kabusunu yaşadı.

Geç saatlerde eve gelen ve lavabosunun tıkandığını gören genç, iki ürünü birden kullanarak açmaya çalıştı.

Lavabosunu açmak isteyen genç, ürünlerin patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Patlamanın etkisiyle sıçrayan gencin yüzü dizleri ve vücudunun birçok noktasında yanıklar meydana geldi.

Acıyla kendini dışarıya atan gence ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı öğrenilirken hemen yakındaki bir hastaneye götürüldü.

Vücudunun yüzde 35'i yandı

Hastanedeki ilk müdahalenin ardından genç, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne yönlendirildi. Burada tedavisine başlanan vücudunun yüzde 35’inin yandığı öğrenilen gence, yamalar yapılırken çeşitli ameliyatlar geçirdi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan genç, taburcu edilirken yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ise tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Turan, malzemelerin alınırken üzerindeki bilgilerin okunmasının gerektiğini anlatırken koruyucu ürün kullanımı ve ilk müdahale konularının önemine dikkat çekti. Öte yandan patlama sonrası kıyafetinin geldiği hal ise dikkat çekti.



"Acı çeke çeke hastaneye gittim"

Lavaboyu açmak isterken bir anda büyük bir patlama yaşandığını ve korkuyla oradan uzaklaşmaya çalıştığını söyleyen 21 yaşındaki T. Ç., "Evdeydim, gece 23.30’da evi temizliyordum daha sonra 2 şişeyi beraber çalkalayarak aynı anda dökünce güçlü bir patlama yaşandı. Yüzüme, ayaklarıma döküldü o anki panikle kendimi dışarı attım. Sağ olsun vatandaşlar yardımcı oldu. Hiçbir şey hissetmedim sadece kendimi nasıl dışarı atabileceğimin paniğindeydim, olan oldu. Acı çeke çeke hastaneye gittim. İlk yardım müdahalesi oldu, yüzüme, ayaklarıma su döküldü.

Sağ olsun bir vatandaşımız arabaya aldı, hastaneye götürdü. Kullanmamalarını tavsiye ediyorum, çok tehlikeli bir şey. Hayatınıza maal olma ihtimali olabiliyor, ben bu şekilde ucuz atlattım, bu halime şükür diyorum. Bazıları bu şekilde hafif yaralarla da atlatamayabiliyor. Daha ağır geçirebiliyorlar, profesyoneller hariç alınmasın, satılmasın, ben geçirdim kimse geçirmesin” şeklinde konuştu.