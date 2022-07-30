Kahramanmaraş’ta ve Türkiye’de adından söz ettiren Özel Uğur Göz Hastanesi Smıle Lazer teknoloji ile hastaları gözlükten kurtarmaya devam ediyor.

En son teknoloji ile hastalarına hizmet veren Özel Uğur Göz Hastanesi her geçen gün modern tıbbın gerekliliklerine göre yeniliklerine yenilik katıyor

Aksu haber’e özel açıklamalarda bulunan, Özel Uğur Göz Hastanesi göz hastalıkları uzmanı op. Dr. Muharrem Gökhan Yüzbaşı hastanede uygulanan Lazer teknolojileri hakkında bilgiler verdi

Yüzbaşı röportajında, lazer yöntemlerinin çok kısa sürede sonuçlandığını ifade ederek hastaların hayat kalitesini artırdığına dikkat çekti.