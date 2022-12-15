Baştan aşağı ilgi çeken moda tasarımlarına sahip ürünleri vatandaşlarla buluşturan Lee Cooper, yaptığı kampanya ve özel indirimler ile kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Avrupa'nın en eski Denim Markalarından Lee Cooper, yeni sezon seçili ürünlerde net %20, %30, %40, %50’ye varan indirim sağlıyor.

Lee Cooper’ın özellikle Kahramanmaraş’ta yaptığı kampanya ve özel indirimler vatandaşların yoğun ilgisini görürken, ürün çeşitliliğiyle de müşteriler tarafından takdir topluyor.

Kendini özel hissetmek, farklı olmak ve ruhunu yansıtan ürünler keşfetmek isteyenlerin tercihi olan Lee Cooper, vatandaşları Adana yolu üzerindeki Outlet mağazasına bekliyor.