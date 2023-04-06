Yaşanan felaket sonrası faaliyetlerine bir süre ara veren Lee Cooper, Kahramanmaraş OUTLET mağazasında yeni sezon ve sezonun en gözde ürünleriyle yeniden hizmet vermeye başladı

Kışlık ürünlerde net %50 indirim uygulayan Lee Cooper, ürün çeşitliliğiyle de müşterilerin ilgisini çekiyor.

İndirimlerden yararlanmak ve yeni sezon ürünlerine göz atmak isteyenler, Lee Cooper OUTLET mağazasının yolunu tutuyor.

Lee Cooper’ın özellikle Kahramanmaraş’ta yaptığı kampanyaların yanı sıra yeni sezon ürünleri de vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.