Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladı.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 98'İ İSTEDİKLERİ LİSEYE YERLEŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini belirtti.

İkinci nakil tercihlerinin de 2-6 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98’i istedikleri okula yerleşti. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun." dedi.

SÜREÇ SONUNDA HERKES YERLEŞTİRİLECEK

Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.

20 AĞUSTOS'TA TAMAMLANACAK

Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-13 Ağustos'ta alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını belirterek "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun." diye konuştu.

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