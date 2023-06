Mutlu Et’ sloganıyla Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen Mutlu Et Dağıtımında konuşan kanser hastaları ve hasta yakınları, LÖSEV’in kendilerine verdiği destekleri ‘akrabadan öte bir yakınlık’ olarak tanımlarken, bağışçılara da seslendiler, “O kadar çok yüreğe dokunuyorlar ki tahmin bile edemezler. İyi ki varlar.”

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, Kurban Bayramı’nda yapılan vekâleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde, yıl boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini ara vermeden sürdürüyor. LÖSEV Et desteğinden her yıl on binlerce hasta ve ailesi faydalanıyor. Hastalar vakumlu ambalajlarda taze et olarak ya da LÖSEV Et Kart ile büyük marketlerden, hijyenik koşullarda, kaliteli et ve et ürünlerine ulaşıyor.

“Akrabadan da öte bir yakınlık”

Kahramanmaraş’ta LÖSEV‘e kayıtlı hasta ve ailelerine et ve et ürünleri dağıtımı yapıldı. Burada konuşan Fatma anneanne, torunun üç yıldan bu yana lösemi ile mücadele ettiğini, bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan LÖSEV’e ve bağışçılara duacı olduklarını söyleyerek, “Akrabadan da öte bir yakınlık, öyle bir dayanışma” dedi.

12 Ay Boyunca Destekler Devam Edecek

Ankara’dan Kahramanmaraşa’a buradaki Lösemi ve Kanser hastaları için geldiklerini belirten LÖSEV Sosyal Hizmet Uzmanı Berfin Yazıcı şunları kaydett “LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı olarak 25 yıldır lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklarımızı ve yetişkin kanser hastalarımızı maddi-manevi destekliyoruz. Bugün de burada hastalıkla mücadelede önemli bir yeri olduğunu bildiğimiz, protein açısından zengin kırmızı et paketlerini hastalarımıza ulaştırmak için bulunuyoruz. Türkiye genelinde Vakfımıza Kayıtlı 75 bini aşkın ailemiz var. Ailelerimize 12 ay boyunca bu yardımları gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçtede depremden etkilenen aynı zamanda Lösemiyle, Kanserle mücadele eden ailelerimize Mutlu et paketlerimizi, desteklerimizi ileteceğiz.”

Yıl boyunca adak bağışı yapabilirsiniz

LÖSEV ’e kayıtlı hasta ailelerin yüzde 87’si asgari ücret ve altında gelire sahip, kırmızı et almakta zorlanan aileler. Kanser hastası yetişkinlerde de ekonomik yoksunluğun çok kritik seviyede olduğunu tespit eden LÖSEV, Kurban Bayramı döneminde aldığı vekâleten kurban bağışları ve yıl içinde yapılan adak bağışlarını hem çocuk hem yetişkin tüm kayıtlı hastalarına ulaştırmaya kararlı. Siz de kanser hastalığının maddi girdabındaysanız www.losev.org.tr adresinden ya da 0312 447 06 60 arayarak LÖSEV ’e ulaşabilir ve tüm imkânlardan faydalanabilirsiniz. Siz de vekâleten kurban bağışınızı LÖSEV’e kolaylıkla yapabildiğiniz gibi yıl boyunca da adak bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. LÖSEV Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Adana, Samsun, Kayseri irtibat ofislerinden, bankalardaki bağış ekranlarından ya da www.losev.org.tr üzerinden online olarak gerçekleştirebilirsiniz.