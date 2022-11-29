Olay, sabah saatlerinde Başakşehir Kuzey Marmara otoyolu Basın ekspres girişinde meydana geldi. Seyir halindeki lüks araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören araç sürücüsü hemen kenara çekti. Bu sırada aracın ön kısmından alevler yükseldi. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Araç sürücüsü yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da alevler kısa sürede aracın ön kısmını tamamen kapladı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.