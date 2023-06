Sporun tüm branşlarına verdiği desteklerle ‘Sporcu Dostu Başkan’ olarak bilinen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda aldığı derecelerle hem Kahramanmaraş’ın hem de Türkiye’nin göğsünü kabartan Milli Takım Kaptanı paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu’nu geçtiğimiz günlerde makamında ağırlayarak, katılacağı Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesinde moral vermişti. Burada madalya sözü veren Eroğlu, katıldığı yarışlarda kazandığı altın ve gümüş madalyayla yeniden Başkan Mahçiçek’i ziyaret etti. Beytullah Eroğlu’nu makamında ağırlayan Başkan Mahçiçek, yarışmaya ilişkin bilgi alırken, çalışmaları hakkında sohbet etti.

“Kahramanmaraş’ımız ve ülkemiz Beytullah’la gurur duyuyor, iftihar ediyor”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulanan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Beytullah Eroğlu’nun Türkiye’nin önemli bir değeri olduğunu söyledi. Eroğlu’nun başarılarıyla tüm Türkiye’yi ve Kahramanmaraş’ı gururlandırdığını aktaran Başkan Mahçiçek, “Gerçekten de geçtiğimiz günlerdeki ziyaretinde kendisinin defalarca mükemmel bir şekilde ülkemizi temsil ettiğini, bayrağımızı göndere çektirdiğini, İstiklal Marşı’mızı okuttuğunu ifade etmiştik. Kendisinden o gün yeni madalyalar beklediğimizi de belirtmiştik. Beytullah da maşallah bu talebimizi ya da kendisinden daha nice şampiyonluklar beklediğimizi bir kez daha teyit etti, gerçekleştirdi. Bu yeni şampiyonluğun anlamı çok daha farklı. Konya’da, yani ülkemizde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda tekrar hem altın hem de gümüş madalya kazandı ve şampiyonluklarına yeni şampiyonluklar ekledi. Ülkemizin bu kabil değerlerinin çok özenli şekilde desteklenmesi, korunması lazım. Biz de bu bağlamda geçen defa kendisiyle buluştuğumuzda sembolik de olsa hediyeler vermiştik, takdirlerimizi ifade etmiştik. Bir kez daha takdirlerimi ifade ediyorum. İnşallah Beytullah, bundan sonra da başarılarına devam edecek ve şampiyonluklarına yeni şampiyonluklar, altın madalyalarına yeni altın madalyalar ilave edecek. Bir kez daha kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. Kahramanmaraş’ımız ve ülkemiz kendisiyle gurur duyuyor, iftihar ediyor. İnşallah daha nice şampiyonluklarda bekliyorum” şeklinde konuştu.

“Hanefi Mahçiçek başkanımız her müsabaka sonrasında bizleri onurlandırıyor”

Avrupa ve Dünya Şampiyonu Beytullah Eroğlu ise Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in her müsabakanın öncesinde ve sonrasında kendilerine destek verdiğini belirterek, “Hanefi Mahçiçek başkanımız sağ olsun her müsabaka sonrasında bizleri onurlandırıyor, şereflendiriyor. Başkanımızı en son ziyaretimizin ardından Konya’daki 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda altın ve gümüş madalya kazandım. Kendi ülkemizde düzenlenen müsabakada İstiklal Marşı’mızı okutmak benim için de farklı bir duyguydu. Avrupa ve Dünya Şampiyonaları gibi büyük yarışmalarda 9 kere İstiklal Marşı’mızı okuttum. Bu benim için ayrı bir duyguydu, çünkü kendi ülkemdeydi. Bir kere daha tüm dünyaya kendi gücümüzü göstermek benim için onurdu. Halkımızın, devletimizin sayesinde bunları başarabildiğimizi bir kez daha söylemek istiyorum. Başkanımıza söz vermiştim, madalya aldığımda geleceğim diye. Bugün başkanımızı ziyaret ettik. Her zaman olduğu yanındayız. Bu duruşundan ve desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek, ziyaret sonrası Eroğlu’na EXPO 2023 mozaiği takdim etti.