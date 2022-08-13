Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan bir kömür ocağında çalışan işçilerden 8'i, metan fazından zehirlenerek, fenalaştı.

Çalışma arkadaşları tarafından madenden çıkarılan 8 madenci, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçe Jandarma Komutanı J.Ütğm. Emre Kavak, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde işçileri ziyaret ederek, durumla ilgili bilgi alıp, ardından da olay yerine giderek incelemede bulundu.