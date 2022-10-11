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Mado Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur’da “bu gibi sosyal farkındalık programlarımız devam edecektir” dedi.

Konuyla ilgili aksu haber’e konuşan Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan, desteklerinden dolayı Mado ailesine teşekkür etti.

Açılış törenine Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan ve Mado Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur katıldı.

Bu anlamda Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi, Mado Kadriye Kanbur İlkokulu’nda Mado ailesinin destekleriyle 46+1 Destek Eğitim Sınıfı açtı.

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